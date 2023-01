Documentos de Biden podem ter colocado em risco a segurança dos EUA – legislador democrata – CMIO

Adam Schiff pediu uma avaliação de risco sobre papéis classificados encontrados no escritório e na casa do presidente

O deputado americano Adam Schiff, um dos principais aliados de Joe Biden no Congresso, reconheceu que documentos classificados descobertos em propriedades ligadas ao presidente podem ter comprometido a segurança nacional dos EUA.

“Acho que não podemos excluir a possibilidade sem saber mais sobre os fatos,” Schiff disse no domingo em uma entrevista à ABC News. O democrata da Califórnia enfatizou que o Comitê de Inteligência da Câmara deve receber informações das agências de inteligência dos EUA sobre os documentos de Biden e os papéis classificados recuperados em uma operação do FBI em agosto passado no resort Mar-a-Lago do ex-presidente Donald Trump, na Flórida.

“Pedimos uma avaliação na comunidade de inteligência dos documentos de Mar-a-Lago”, Schiff disse. “Acho que devemos obter a mesma avaliação dos documentos encontrados no think tank, bem como na casa do presidente Biden. Gostaria de saber que documentos eram esses. gostaria de saber o que [intelligence community’s] avaliação é se houve algum risco de exposição e qual seria o dano e se alguma mitigação precisa ser feita”.

Em causa estão documentos classificados, alguns marcados “ultra secreto,” dos dois mandatos de Biden como vice-presidente em 2009-2017. A CBS News informou na terça-feira passada que os advogados do presidente encontraram documentos classificados em seu escritório no Penn Biden Center, um think tank de Washington. Dois dias depois, a Casa Branca confirmou que documentos secretos adicionais foram descobertos em dois locais na casa de Biden em Delaware, incluindo sua garagem. Também na quinta-feira, mais documentos confidenciais foram encontrados na casa de Biden.













O procurador-geral Merrick Garland nomeou um advogado especial para investigar o aparente mau uso de documentos. Schiff disse que Garland teve pouca escolha depois de nomear um investigador externo no caso envolvendo Trump.

“Ainda gostaria de ver o Congresso fazer sua própria avaliação e receber uma avaliação da comunidade de inteligência sobre se houve exposição a outros desses documentos, se houve dano à segurança nacional no caso de qualquer conjunto de documentos com qualquer presidente. ,” Schiff disse.

O primeiro lote de documentos de Biden foi descoberto no Penn Biden Center em 2 de novembro, uma semana antes das eleições parlamentares de meio de mandato. Questionado se a administração de Biden deveria ter sido mais aberta, em vez de esconder a notícia por mais de dois meses, Schiff disse que reservaria o julgamento. Os republicanos ganharam o controle da Câmara dos Estados Unidos nas eleições intermediárias, o que significa que Schiff perdeu seu cargo de presidente do comitê de inteligência.