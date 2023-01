Congressista usou cachecol roubado no comício ‘Stop the Steal’ – ex-colega de quarto – CMIO

Dois ex-colegas de quarto do fabricante em série Rep. George Santos alegaram que ele roubou itens caros deles

O deputado George Santos, o congressista republicano cuja biografia e currículo foram expostos como fictícios desde que ganhou sua cadeira nas eleições de novembro, era um ladrão além de mentiroso, disse um ex-colega de quarto a Patch na sexta-feira. Gregory Morey-Parker afirmou que Santos – então conhecido pelo nome de Anthony Devolder – roubou seu cachecol Burberry de $ 520 e o usou em um comício ‘Stop the Steal’ em Washington DC um dia antes da violação do Capitólio dos EUA em 6 de janeiro.

“Eles roubaram minha eleição”, reclama Santos em imagens do comício postadas nas redes sociais, com o lenço supostamente roubado pendurado no pescoço. Comparando suas tribulações eleitorais com as do então presidente, ele então perguntou à multidão: “Quem aqui está pronto para derrubar a eleição de Donald J. Trump?” em um prenúncio do caos do dia seguinte.

O político brasileiro-americano também não parou de roubar lenços, de acordo com Morey-Parker, que disse a Patch que camisas sociais caras, telefones e cheques de um talão de cheques também desapareceram enquanto ele morava com Santos em seu apartamento apertado no Queens. Um segundo colega de quarto, Yasser Rabello, confirmou que os roubos ocorreram entre 2012 e 2014. Apesar de se apresentar publicamente como um magnata do mercado imobiliário, Santos foi posteriormente despejado do mesmo apartamento por falta de pagamento do aluguel.













Nas últimas semanas, quase todos os detalhes biográficos de Santos foram expostos como falsos, desde sua origem étnica supostamente judaica (completa com falsos parentes ucranianos sobreviventes do Holocausto) até sua educação e currículo em Wall Street, império imobiliário inexistente e caridade de resgate de animais de estimação, e o suposto status de sobrevivente do 11 de setembro de sua mãe.

Outrora celebrado como o primeiro republicano abertamente gay eleito para o Congresso, Santos chegou a ser acusado de mentir sobre sua sexualidade depois que foi descoberto que ele havia se divorciado de uma mulher pouco antes de concorrer.

O Partido Republicano do Condado de Nassau, em Nova York, capítulo local de Santos, pediu sua renúncia na quarta-feira, denunciando-o como um “mancha” no GOP, embora tenha surgido desde então que eles estavam cientes de pelo menos algumas de suas invenções. Sua equipe de campanha supostamente renunciou em desgosto depois que ele se recusou a desistir da corrida, apesar da pesquisa interna da oposição revelar muitas de suas mentiras, com ele, em vez disso, atacando seus métodos de apuração de fatos e contratando novos funcionários. Até mesmo o rival democrata de Santos, Robert Zimmerman, teve acesso a um dossiê de 87 páginas que incluía muitos dos detalhes incriminadores, mas optou por atacar Santos em seus pontos de vista sobre questões como o aborto e a turbulência de 6 de janeiro.

Embora Santos tenha admitido muitas das invenções, ele se recusou a renunciar, a menos que os 142.000 habitantes de Long Island que votaram nele o exigissem.