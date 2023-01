OTAN promete mais armas pesadas para a Ucrânia – CMIO

Os líderes militares da aliança se reunirão nos próximos dias para angariar armas adicionais para Kiev

O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, disse no sábado que a Ucrânia receberá mais “equipamento de guerra pesado” do oeste em “o futuro próximo”. O Reino Unido já prometeu tanques ao país e a Alemanha está sob pressão para fazer o mesmo. Um ‘grupo de contato’ liderado pelos EUA para armar a Ucrânia se reunirá na sexta-feira.

“Estamos em uma fase crucial da guerra. Stoltenberg disse ao jornal alemão Handelsblatt no domingo, dias depois que a Ucrânia perdeu a cidade estrategicamente importante de Donbass, Soledar, para as forças russas. “Estamos vivenciando combates intensos”, o chefe da OTAN continuou. “Portanto, é importante equiparmos a Ucrânia com as armas de que ela precisa para vencer.”

Nas últimas semanas, houve uma escalada dramática no equipamento prometido à Ucrânia pelas maiores potências da OTAN. Os EUA, a França e a Alemanha anunciaram simultaneamente no início do mês que doariam veículos de combate de infantaria para os militares ucranianos, enquanto o Reino Unido confirmou oficialmente no sábado que enviaria quatorze tanques de batalha principais Challenger 2.

“As recentes promessas de equipamento de guerra pesada são importantes e espero mais no futuro próximo”, disse. Stoltenberg disse ao Handelsblatt.













Outros pacotes de armas provavelmente serão anunciados depois que o ‘Grupo de Contato de Defesa’ liderado pelos EUA se reunir na sexta-feira na Base Aérea de Ramstein, na Alemanha. Este painel de quase 50 países já se reuniu sete vezes desde que a operação militar da Rússia na Ucrânia começou em fevereiro passado, com cada reunião seguida por novas promessas de ajuda militar dos Estados Unidos e seus aliados.

Uma das primeiras reuniões em maio foi seguida por entregas de mísseis antinavio da Dinamarca, helicópteros da República Tcheca e sistemas de artilharia da Itália, Grécia, Noruega e Polônia. A última reunião do grupo em novembro ocorreu quando os EUA anunciaram um pacote de ajuda de US$ 400 milhões, incluindo mísseis terra-ar.

Embora Stoltenberg insista que não quer “uma guerra total entre a OTAN e a Rússia”, Moscou repetidamente alertou o Ocidente de que suas entregas contínuas de armas apenas prolongarão o conflito na Ucrânia, ao mesmo tempo em que tornarão as potências ocidentais participantes de fato. O presidente russo, Vladimir Putin, descreveu o conflito como um conflito entre a Rússia e “toda a máquina militar ocidental”, mas disse no sábado que o progresso da operação militar de Moscou é “positivo,” com a situação do campo de batalha “desenvolvendo-se no âmbito do plano do Ministério da Defesa e do Estado-Maior Conjunto”.