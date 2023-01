Minsk anuncia próximos exercícios de voo tático de natureza defensiva de Rússia e Belarus

“Quanto ao exercício em si, será um conjunto de atividades para treinar nossa aviação e a russa no desempenho de suas respectivas tarefas de combate. O exercício envolverá aeródromos e campos de treinamento no território da República de Belarus, onde unidades de aviação de ambas nossas unidades e as russas operarão ombro a ombro ou asa a asa”, disse Muraveiko.