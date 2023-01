Grã-Bretanha enviará helicópteros de ataque à Ucrânia – mídia – CMIO

ATUALIZAÇÃO: Em uma declaração à Sky News no domingo, o Ministério da Defesa britânico descrito o relatório como “incorreto”

A Grã-Bretanha supostamente fornecerá à Ucrânia até quatro helicópteros de ataque AH-64 Apache para lutar contra as forças russas, disse uma fonte sênior de defesa ao Sunday People, um canal que compartilha um site com o The Mirror. A notícia vem depois que o primeiro-ministro Rishi Sunak confirmou que o Reino Unido forneceria a Kiev um esquadrão de 14 tanques Challenger 2 e sistemas de artilharia adicionais.

“O Apache será um grande divisor de águas. Os tanques chegarão primeiro e levará um tempo até que os helicópteros possam ser implantados”, disse. a fonte foi citada como tendo dito. “Outros membros da OTAN agora seguirão o exemplo.”

A fonte disse que mais helicópteros seriam necessários para fazer “um impacto estratégico” no campo de batalha, mas o primeiro lote de Apaches seria “um grande passo” Não obstante. Segundo o relatório, a aeronave estaria armada com mísseis antiblindados AGM-114 Hellfire.













Segundo o Sunday People, os pilotos ucranianos serão treinados na Grã-Bretanha, enquanto uma base de manutenção será montada na Polônia ou em outro país vizinho.

O presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, renovou o apelo aos países ocidentais para enviar mais armas pesadas para Kiev nas últimas semanas. Os EUA prometeram este mês entregar um lote de Veículos de Combate de Infantaria Bradley pela primeira vez, enquanto a Alemanha disse que forneceria veículos blindados Marder. A França prometeu fornecer à Ucrânia veículos AMX-10 RC, frequentemente descritos como tanques leves com rodas.

Moscou disse que todos os sistemas de armas estrangeiras na Ucrânia serão tratados como alvos legítimos e que as armas fornecidas pelo Ocidente apenas prolongarão o conflito.