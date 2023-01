O acordo de grãos, assinado em 22 de julho por representantes da Rússia , Turquia, Ucrânia e da ONU, envolve a exportação de grãos, alimentos e fertilizantes ucranianos através do Mar Negro a partir de três portos, incluindo Odessa. O contrato expirou em 18 de novembro , mas significou uma prorrogação automática por 120 dias na ausência de objeções das partes. O acordo em si é parte integrante do pacote de negócios, que, entre outras coisas, prevê o desbloqueio das exportações russas de alimentos e fertilizantes – Moscou observou que foi exatamente isso que não foi cumprido. Ao mesmo tempo, houve garantias da ONU de que as restrições seriam levantadas.