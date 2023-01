Brasileiro eleito deputado nos EUA pode perder cargo, diz líder do Comitê de Supervisão da Câmara

Porém, neste domingo,não pelas mentiras espalhadas, mas se constatado que violou as leis de campanha.

“No final das contas, não cabe a mim ou a qualquer outro membro do Congresso determinar se ele pode ser expulso por mentir. Agora, se ele violou as leis de financiamento de campanha, será removido do Congresso”, disse Comer, em entrevista à CNN.

Comer chamou seu colega republicano de “bandido” e enfatizou que considera “desprezível” e desaprova a forma como Santos chegou ao Congresso. Ainda assim, ele destacou que Santos não é o primeiro político que chegou ao Congresso americano por meio de mentiras.