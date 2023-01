O candidato a governador do Kentucky, Geoffrey Young, acusou o presidente de perpetuar uma “guerra por procuração ilegal”

Geoffrey Young, candidato a governador do estado americano de Kentucky, acusou Joe Biden de cometer crimes de guerra na Ucrânia e em outros países, dizendo que o presidente deveria sofrer impeachment por realizar uma luta ilegal por procuração contra a Rússia na ex-república soviética.

“Acho que Joe Biden (criminoso da Guerra D) deveria sofrer impeachment imediatamente por crimes de guerra na Ucrânia, Iêmen, Síria, Iraque, etc.” Young disse em um postagem no Twitter. “Também por continuar a guerra por procuração ilegal contra a Rússia na Ucrânia. Todos os presidentes dos EUA desde 1945 = criminosos de guerra (incluindo Trump)”, ele adicionou.

Young, um economista formado pelo MIT que trabalhou como engenheiro ambiental no governo estadual, causou sensação no ano passado depois de ganhar a indicação do Partido Democrata para a cadeira no Congresso do Distrito 6 de Kentucky. Ele prometeu durante a campanha ajudar a prevenir a guerra nuclear com a Rússia, buscando uma “razoável” plano de paz com Moscou. Ele também chamou o regime de Kiev de “Governo fantoche nazista” e disse que a CIA deveria ser eliminada porque é a “a pior organização terrorista do mundo hoje.”













Depois que Young venceu as primárias democratas de Kentucky em maio, seu partido se recusou a apoiá-lo nas eleições gerais de novembro contra o atual congressista republicano Andy Barr. Ele alienou os líderes do partido com suas opiniões contrárias, como acusar Biden de provocar a China de forma imprudente, implantar tropas ilegalmente na Síria e no Iraque e tornar os EUA vulneráveis ​​a ataques ao se tornar um “co-beligerante” com a Ucrânia contra a Rússia.

Menos de uma semana após as eleições parlamentares, Young, de 66 anos, que se autodenomina um “democrata da paz”, anunciou sua candidatura na corrida de Kentucky para governador em 2023. Ele tentará derrubar o atual democrata, o governador Andy Beshear, a quem acusou de ser um “criminoso ainda não indiciado.”

Young chamou o conflito na Ucrânia de causa perdida para os EUA e a OTAN e culpou o governo de Biden por rejeitar uma proposta de paz de Moscou em dezembro de 2021. “Não há como a Rússia perder esta guerra e de jeito nenhum a Ucrânia e a OTAN podem vencê-la”, disse. ele disse na semana passada.