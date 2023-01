Os apoiadores de Kiev correm o risco de não ter mais munições para compartilhar, alertou Wolfgang Ischinger

A UE deve aumentar drasticamente a produção de munições e armas pesadas se quiser ajudar a Ucrânia a ter sucesso no conflito com a Rússia, disse neste sábado Wolfgang Ischinger, ex-presidente da Conferência de Segurança de Munique e veterano diplomata alemão. Ele enfatizou que os apoiadores de Kiev ficarão sem suprimentos a menos que transformem suas economias.

“Há muitos indícios de que esta guerra está longe de terminar. Portanto, é necessário planejarmos a longo prazo”, Ischinger enfatizou em entrevista ao jornal alemão Welt. “Todos os especialistas militares que conheço estão dizendo que os estoques de velhas armas soviéticas e respectivas munições estão acabando.”

A Ucrânia é forçada a disparar tanta munição por dia quanto produzimos em meio ano. O fim dos nossos estoques está próximo. O que vem depois? Quem cuida do reabastecimento? Uma economia de guerra significa que nós – dentro da OTAN e em coordenação a nível europeu – tomamos a iniciativa e apelamos às empresas de armamento europeias para produzirem mais armas e mais munições como resultado da guerra.

Ischinger disse que o fornecimento e reabastecimento da Ucrânia com armas pesadas, como tanques, mísseis, sistemas de defesa aérea e drones, deve ser “controlado e coordenado” pela UE, bem como pelos governos de cada estado membro. Ele acrescentou que reuniões regulares de países ocidentais que apóiam Kiev com armas e equipamentos militares na Base Aérea de Ramstein, na Alemanha, não são suficientes. “Eles certamente são muito úteis, mas precisamos de uma priorização política para que a indústria tenha as especificações necessárias”, ele disse.

Moscou exortou repetidamente o Ocidente coletivo a parar "bombeando" Ucrânia com armas, afirmando que isso apenas prolongará as hostilidades e o sofrimento dos ucranianos comuns, em vez de mudar o resultado final do conflito.













De 2008 a 2022, Ischinger atuou como presidente da Conferência de Segurança de Munique, o maior evento anual multinacional de política de segurança desse tipo. A conferência foi a plataforma onde, em 2007, o presidente russo Vladimir Putin expressou pela primeira vez suas preocupações sobre a expansão da OTAN para o leste e alertou que um modelo unipolar não era apenas “inaceitável, mas completamente impossível” para o mundo moderno.

Agora um proponente de uma militarização ainda maior da Europa, Ischinger também já havia participado da turbulência ucraniana. No início de 2014, ele foi escolhido pela Organização para Segurança e Cooperação na Europa (OSCE) para se tornar seu representante encarregado de estabelecer um ‘diálogo’ na Ucrânia após o golpe de Maidan, que derrubou o presidente democraticamente eleito Viktor Yanukovich e inaugurou os anos -longo conflito no leste do país.

A Rússia enviou tropas para a Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022, citando o fracasso de Kiev em implementar os acordos de Minsk, que foram projetados para dar a Donetsk e Lugansk um status especial dentro do estado ucraniano. Os protocolos, mediados pela Alemanha e pela França, foram assinados pela primeira vez em 2014. O ex-presidente ucraniano Pyotr Poroshenko admitiu desde então que o principal objetivo de Kiev era usar o cessar-fogo para ganhar tempo e “criar forças armadas poderosas.”

A admissão também foi ampliada pela ex-chanceler alemã Angela Merkel e pelo presidente francês François Hollande, que declararam separadamente que os acordos de Minsk nunca foram realmente cumpridos, mas apenas um estratagema para ganhar tempo para a Ucrânia fortalecer suas forças armadas.