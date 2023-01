Stoltenberg diz esperar que Ocidente aumente o envio de armas pesadas à Ucrânia

O ministro das Relações Exteriores da Rússia , Sergei Lavrov, alertou que qualquer remessa de armas para Kiev se tornará um alvo legítimo para as Forças Armadas russas.

Por sua vez, o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, comentou que as tentativas de inundar a Ucrânia com armas não favorecem o andamento das negociações e terão um impacto negativo na situação.