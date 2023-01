Quase 60 mulheres sequestradas no norte de Burkina Faso

Cerca de 60 mulheres foram sequestradas na vila de Arbinda, no norte de Burkina Faso, algumas conseguiram escapar, informou a AFP, citando autoridades e moradores locais.

“De acordo com declarações de vários moradores e autoridades locais que preferiram permanecer anônimas, um grupo de cerca de 40 mulheres foi sequestrado dez quilômetros a sudeste de Arbinda, e outro grupo de 20 mulheres foi sequestrado no dia seguinte ao norte desta localidade. Algumas conseguiram escapar e volte para sua aldeia”, informou a agência no domingo.