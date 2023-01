Presidente israelense quer evitar crise constitucional por meio de debate de reforma judicial

“Respeito as críticas que recebo, mas agora estou concentrado em dois pontos críticos […] prevenir uma crise constitucional e acabar com a divisão em curso dentro de nossa nação”, disse o presidente, citado pela mídia.

O presidente descreveu o Judiciário como um dos alicerces da democracia israelense, além de ressaltar a importância de proteger esse ramo do poder de interferências políticas .

No dia 14 de janeiro , dezenas de milhares de manifestantes se reuniram em uma praça central de Tel Aviv para protestar contra o novo governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e seus

Os participantes protestaram contra a reforma judicial anunciada pelo ministro da Justiça, Yariv Levin, na semana passada e cujo objetivo é reduzir o poder e a independência do Judiciário em relação ao governo e ao Parlamento.

Entre os manifestantes estavam a ex-líder da oposição, Tzipi Livni, o ex-primeiro-ministro Ehud Barak, o líder do partido Unidade Nacional e ex-ministro da Defesa, Benny Gantz, o ex-chefe do Exército, Gadi Eisenkot e o líder do Partido Trabalhista, Merav Michaeli.