Ancara pede ‘cessar-fogo local’ na Ucrânia – CMIO

Ancara está pronta para pressionar por “cessar-fogo local” no conflito entre Moscou e Kiev, Ibrahim Kalin, porta-voz do presidente turco Recep Tayyip Erdogan, disse no sábado.

Embora nenhum dos lados consiga uma vitória decisiva no campo de batalha, as perspectivas de uma “acordo de paz abrangente” são bastante magros, afirmou Kalin, argumentando que pequenos passos podem abrir caminho para a paz.

“Türkiye está disposto a pressionar por cessar-fogo local e pequenas desescaladas localizadas”, Kalin disse a repórteres.

Não ficou imediatamente claro como esses cessar-fogos se materializariam, dada a recusa de Kiev em negociar com Moscou. Na semana passada, a Rússia anunciou uma trégua unilateral, permitindo que as pessoas celebrassem o Natal ortodoxo. O cessar-fogo foi rejeitado pelo governo ucraniano e denunciado como um estratagema.

A paz duradoura na Ucrânia só pode ser alcançada por meio de negociações abrangentes entre a Rússia e o Ocidente, de acordo com Kalin.













“O que a Rússia quer é ser respeitada como um jogador importante e [avoid] tendo a OTAN em seu quintal. A Rússia está interessada em uma nova arquitetura internacional, garantias de segurança”, ele disse.

Moscou tem repetidamente sinalizado sua prontidão para negociações de paz, dizendo que prefere isso a continuar as hostilidades, enquanto acusa a Ucrânia de falta de engajamento.

“Sob as circunstâncias, nas quais os ocidentais aparentemente não estão dispostos a permitir que Kiev mostre qualquer flexibilidade sobre o assunto, não podemos dizer que haja qualquer potencial [for negotiations] no momento,” O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse no início desta semana.

Ancara tem procurado ser um mediador no conflito, mantendo laços com Kiev e Moscou, ao mesmo tempo em que se recusa a participar das sanções ocidentais contra a Rússia. Logo após o início do conflito no início do ano passado, Türkiye organizou negociações diretas entre os dois lados, mas as negociações não levaram a nenhum resultado tangível.