Turquia propõe corredor de chiclete entre Ucrânia e Rússia, diz Rada

O comissário da Verkhovna Rada da Ucrânia para os Direitos Humanos, Dmitry Lubinets, disse que a Turquia se oferece para fornecer seu território para trocas no âmbito do corredor humanitário entre a Ucrânia e a Federação Russa, enquanto a própria Turquia e a Rússia ainda não se pronunciaram sobre isso emitir.

“No momento, a ideia do lado turco é a seguinte: eles querem se tornar intermediários, querem que seus canais de comunicação com a Federação Russa sejam usados, … civis ou militares feridos, também discutimos isso, como opção, poderíamos (iria – ed. ) primeiro retornar da Federação Russa para a Turquia, após o que eles retornariam ao território da Ucrânia”, disse ele no ar da maratona United News.