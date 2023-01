Fábrica química destruída em explosão (VÍDEOS) — CMIO

Um número desconhecido de pessoas ficou ferido em uma explosão que destruiu a instalação petroquímica na China

Uma poderosa explosão atingiu uma fábrica de produtos químicos na cidade chinesa de Panjin no domingo, informou o China Daily. Vídeos compartilhados nas redes sociais capturaram a extensão da devastação.

A explosão ocorreu enquanto a manutenção estava sendo realizada em uma instalação de alquilação na Panjin Haoye Chemical Company no início da tarde de domingo. A alquilação é um processo pelo qual o combustível de motor de alta octanagem é refinado a partir de subprodutos de petróleo de qualidade inferior.

Equipes de emergência foram enviadas ao local e um número desconhecido de feridos foi levado ao hospital, informou a agência de notícias chinesa.

Vídeos do local da explosão foram compartilhados nas redes sociais. Eles mostram uma grande parte da usina reduzida a escombros, com fumaça e chamas elevando-se sobre as ruínas da instalação.

De acordo com seu site, a Panjin Haoye Chemical Company fabrica combustível para automóveis, solventes, gás doméstico, enxofre e metanol, além de outros produtos químicos. Emprega cerca de 600 pessoas e tem um faturamento anual de US$ 2,6 bilhões.

Situada na província costeira de Liaoning, Panjin abriga várias plantas petroquímicas de grande porte, incluindo uma refinaria de US$ 10 bilhões atualmente em construção pela Saudi Aramco e duas empresas chinesas.