Professores, enfermeiras, ferroviários: Reino Unido vive onda de greves contra a inflação

nas próximas semanas, com a adesão da categoria dos professores.

‘Estamos sendo desvalorizados e mal-pagos’, diz líder de sindicato de enfermeiros do Reino Unido

Além dos professores, o Reino Unido enfrenta greves entre trabalhadores do setor ferroviário, que vêm paralisando o serviço de transporte, e no setor de saúde , liderada por enfermeiras que lançaram uma greve histórica,

A onda de greve, iniciada no final de 2022, coloca pressão sobre o governo do primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, e joga a população britânica, já assolada pela crise econômica, no centro de uma agitação política e social.