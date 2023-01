Londres rejeita reivindicação de helicópteros da Ucrânia – CMIO

Anteriormente, um tablóide britânico informou que quatro helicópteros AH-64 Apache seriam entregues aos militares de Kiev

O governo britânico negou uma reportagem da mídia alegando que forneceria à Ucrânia helicópteros de ataque AH-64 Apache, afirmou a Sky News no domingo. O Reino Unido ainda pretende doar um punhado de tanques e canhões de artilharia.

Em um artigo que já foi excluído, o Sunday People, veículo que compartilha um site com o The Mirror, afirmou que a chegada dos helicópteros fabricados nos EUA seria “uma grande virada de jogo” para as forças da Ucrânia, que recentemente perderam a estrategicamente importante cidade Donbass de Soledar para as forças russas, sofrendo perdas horríveis no processo.

Citando um não identificado “fonte de defesa sênior”, o papel disse que “outros membros da OTAN agora seguirão o exemplo” e doar seus próprios helicópteros.

No entanto, o artigo foi "incorreta," o Ministério da Defesa disse à correspondente da Sky News, Deborah Haynes.













Embora os militares ucranianos não coloquem as mãos nos Apaches, o Reino Unido ainda pretende enviar um esquadrão de 14 tanques Challenger 2 para Kiev. “nas semanas que vem,” assim como “cerca de 30” Armas de artilharia autopropulsadas AS-90. O gabinete do primeiro-ministro Rishi Sunak confirmou o pacote de armas no sábado, e o secretário de Defesa, Ben Wallace, deve anunciar mais detalhes na segunda-feira.

A Ucrânia ainda não recebeu nenhuma aeronave de combate projetada pelo Ocidente de seus patrocinadores da OTAN, apesar dos repetidos apelos de Kiev por caças em particular.

Além do desafio de treinar pilotos ucranianos para pilotar a máquina, o Apache é conhecido por “falhas frequentes de componentes-chave e altas demandas de manutenção”, de acordo com um relatório do governo dos EUA. O relatório constatou que, para manter o Apache voando em ambientes de combate, os militares dos EUA “Dependia fortemente de empreiteiros” para “acompanhar a carga de manutenção.”