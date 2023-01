‘Doutor Destino’ diz que o mundo está caminhando para a estagflação – CMIO

Inflação e recessão serão as companheiras constantes da economia global nos próximos anos, segundo Nouriel Roubini

O período de relativa calma na economia global terminou e o que está por vir é uma era de estagflação, ou seja, um período de crescimento lento coincidindo com maior desemprego e aumento da inflação, disse o renomado economista e professor da Universidade de Nova York Nouriel Roubini na sexta-feira.

De acordo com Roubini, que foi um dos primeiros a prever a crise financeira de 2008, a situação atual pode ser ainda pior, dada a quantidade de riscos e “mega-ameaças” o mundo está enfrentando.

“No curto prazo, há [risks] relacionadas com a guerra na Ucrânia, claro, com a inflação e com o espectro de uma crise financeira que pode surgir nos próximos meses ou nos próximos dois ou três anos. Somam-se a isso megaameaças que podem se materializar de forma mais ou menos severa a longo prazo… a começar pelas mudanças climáticas… tensões geopolíticas que podem degenerar em guerra nuclear entre grandes potências e instabilidade sociopolítica,” ele disse em entrevista ao jornal francês Le Monde.

Roubini, apelidado de ‘Doctor Doom’ por Wall Street, argumentou que o consenso geral de que as pressões inflacionárias são temporárias e que o aumento das taxas vai moderar os preços em alta e proporcionar uma “pouso suave” da economia está errado.

“Acho que o pouso não será suave, mas duro e associado ao estresse financeiro. Aumentar as taxas de juros enquanto a economia está perdendo força, com um nível geral de dívida muito maior do que na década de 1970, pode causar um colapso nos mercados de ações e títulos, o que pode aprofundar a recessão,” ele afirmou.

Segundo o economista, “parte da solução passará necessariamente pela inflação, o que reduz o peso da dívida.”

“Não estou dizendo que a inflação é desejável, mas não vejo como evitá-la. A era da grande moderação acabou, estamos entrando na grande estagflação”.













Roubini também alertou para uma potencial guerra comercial entre o Ocidente”e um grupo de potências revisionistas”, ou seja, Rússia, China, Irã e Coréia do Norte, “o que poderia levar a uma fragmentação da globalização e a uma relocalização das cadeias produtivas, aumentando a insegurança global.”

O economista exortou a comunidade global a aprender com a história e mobilizar forças para evitar um agravamento da crise.

“Vivíamos como zumbis que voltam a dormir apesar do alarme tocar, e que se esqueceram de que a história não é linear… A criação de grandes instituições internacionais nos permitiu reconectar com um período de relativa paz e prosperidade. Mas acreditar que tal era pode durar é um erro… As principais fases do luto são negação, raiva, depressão e aceitação. Se encararmos nossos problemas de frente, podemos acordar e começar a nos mobilizar, mas ainda estamos presos em algum lugar entre a negação e a raiva.”

