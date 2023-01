O CEO da Rheinmetall disse que os tanques Leopard não podem ser fornecidos a Kiev em 2023

O fabricante alemão de armas Rheinmetall não seria capaz de fornecer tanques Leopard para a Ucrânia em 2023, mesmo que as autoridades de Berlim dessem luz verde agora, disse o CEO Armin Papperger ao jornal Bild. Ele explicou que o hardware precisaria passar por uma revisão completa primeiro.

Kiev há muito tempo exige que seus apoiadores forneçam tanques de fabricação ocidental, incluindo o Leopard. A pressão tem aumentado sobre Berlim para autorizar embarques ou pelo menos permitir que países terceiros reexportem seus próprios estoques. O governo do chanceler Olaf Scholz, no entanto, até agora se recusou a ceder às demandas.

Em entrevista ao Bild publicada no domingo, Papperger disse que Rheinmetall tem atualmente 22 tanques Leopard 2 e 88 Leopard 1. Sublinhou, no entanto, que as viaturas carecem de reparação, o que custaria centenas de milhões de euros – uma empreitada que o fabricante de armas não pode financiar sozinha.













Quando questionado sobre quanto tempo levaria a revisão, Papperger disse que os reparos envolveriam muito mais do que uma nova camada de tinta.

“[The tanks] são completamente desmontados e construídos de novo.”

Ele acrescentou que, “mesmo que a decisão chegue amanhã de que podemos enviar nossos tanques Leopard para Kiev, a entrega não ocorrerá antes do início do próximo ano.”

Ele também revelou que sua empresa contratou mais 1.200 funcionários desde o início da operação militar russa na Ucrânia no final de fevereiro de 2022. No entanto, Papperger se recusou a ser caracterizado como um aproveitador da guerra, argumentando que Rheinmetall é um “ajudante de crise.”

No sábado, a Grã-Bretanha prometeu fornecer a Kiev tanques Challenger fabricados no Reino Unido, tornando-se a primeira nação a fazer tal compromisso.

Embora a Polônia e a Finlândia também tenham dito que estão preparadas para fornecer tanques Leopard 2 de fabricação alemã de seus próprios estoques, Berlim ainda não autorizou os embarques.

Na sexta-feira, a porta-voz do governo alemão, Christiane Hoffmann, alertou que qualquer tentativa de entregar o hardware à Ucrânia sem o consentimento de seu país “seria ilegal.”

A Rússia alertou repetidamente os países ocidentais contra o envio de armas para a Ucrânia, argumentando que isso só servirá para prolongar o conflito.

Na terça-feira, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, comentando sobre o fornecimento contínuo de armas, disse que a OTAN e os EUA estão “participando definitivamente desse conflito, ainda que indiretamente, por procuração.”