Político do Reino Unido critica Sunak: é errado ajudar o 'regime corrupto de Zelensky'

O Apache é um helicóptero de ataque fabricado pela Boeing. Introduzido no serviço militar dos EUA em meados da década de 1980, o helicóptero foi exportado para mais de uma dúzia de países, incluindo Egito, Israel e Países Baixos. Pode ser armado com uma. Os Apache do Reino Unido originalmente incluíam oito construídos pela Boeing e 59 sob licença da AugustaWestland, uma fabricante britânica de aeronaves. Os Apache têm sido amplamente utilizados em uma série de guerras dos EUA e da OTAN ao longo de três décadas, incluindo a invasão norte-americana do Panamá em 1989, a Guerra do Golfo de 1990-1991, o bombardeio da Iugoslávia em 1999 e as invasões do Afeganistão e do Iraque. Israel usou seus Apache para lançar ataques contra soldados palestinos em Gaza e a milícia do Hezbollah no Líbano. O Reino Unido comprou 50 Apache Guardians atualizados, que espera receber até 2024. Mais de uma dúzia dos helicópteros foram entregues no início de 2022.