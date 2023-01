Conheça o ‘Ministério das Relações Exteriores não oficial’ de Taiwan – um grupo com sede nos EUA que pressiona arduamente por sua independência – CMIO

Esta organização fez incursões profundas no Congresso, buscando impulsionar sua agenda e derrubar as relações Washington-Pequim

O apoio dos legisladores dos EUA à tentativa de Taiwan de se tornar independente da China continental seria inexistente sem um lobby poderoso e grupos de influência. Um desses grupos é o Global Taiwan Institute em Washington, DC, sobre o qual escrevi antes. Outra é a Formosan Association for Public Affairs (FAPA), também uma importante organização sem fins lucrativos nos Estados Unidos que luta pela “independência de Taiwan”.

Fundada em São Francisco em 1982, a FAPA faz lobby por essa causa diretamente no Capitólio. Seu fundador foi Peng Ming-min, conhecido como o “Padrinho da independência de Taiwan” e seu primeiro presidente foi Chai Trong-rong, que voltou a Taiwan para fundar a Formosa TV e ingressou no DPP para ser eleito legislador por cinco mandatos.

A missão da FAPA é 1) promover o apoio internacional ao direito do povo de Taiwan de estabelecer um país independente e democrático e de ingressar na comunidade internacional; 2) promover as relações e a cooperação entre Taiwan e os Estados Unidos; 3) proteger o direito de autodeterminação do povo de Taiwan; 4) promover a paz e segurança para Taiwan; e 5) promover os direitos e interesses das comunidades taiwanesas em todo o mundo.













As atividades da FAPA estão centradas em Washington e, por meio de seus esforços de lobby, eles conseguiram fazer da “independência de Taiwan” um tópico sério de discussão no Congresso nos níveis mais altos, especialmente desde que o DPP assumiu o cargo. A FAPA é algumas vezes referida pelos residentes taiwaneses como o “Ministério das Relações Exteriores” da independência de Taiwan por seus esforços de lobby e influência no governo.

Para se ter uma noção da importância dessa organização, ela tem até 44 filiais nos Estados Unidos, abrangendo todos os estados e grandes cidades – e tem até 2.500 membros. Seus lobistas são quase todos cidadãos norte-americanos, o que os ajuda significativamente em termos de ônus legais para realizar suas atividades. Esse layout facilita os esforços de lobby, permitindo que os membros da FAPA influenciem mais legisladores em seu distrito e até mesmo políticos em nível local.

A FAPA usa essa máquina para coordenar e integrar organizações estrangeiras de “independência de Taiwan”, bem como fazer lobby direto com membros do Congresso para propor projetos de lei em apoio a “direitos humanos”, “democracia”, “segurança” e até mesmo “independência” em Taiwan. Como resultado dos esforços de lobby da FAPA, alguns membros de destaque do Congresso dos Estados Unidos tornaram-se seus defensores obstinados.

O conselheiro sênior de políticas do grupo, Coen Blaauw, disse em uma entrevista à mídia taiwanesa NewBloom que o Congresso dos EUA é fundamental para a realização de suas reivindicações por Taiwan, então o foco dos esforços atuais ainda é promover a legislação do Congresso. Ele disse que até agora eles obtiveram duas grandes vitórias em seus anos de trabalho, uma das quais é a substituição da “República da China” (nome oficial de Taiwan) por Taiwan em documentos oficiais.

Blaauw disse que no passado, na percepção dos legisladores americanos, Taiwan era igual à “República da China”. Mas, graças ao FAPA, a legislação contemporânea dos EUA não se refere mais à “República da China”, mas apenas a Taiwan. Isso faz parte do esforço do DPP para forjar uma identidade indígena “taiwanesa” e se tornar independente da China continental.

A segunda grande questão legislativa que a FAPA pontuou foi a introdução do H.Con.Res. 88 (HCR88), que acrescentou as “Seis Garantias” do ex-presidente dos EUA Ronald Reagan à pedra angular da política dos EUA em Taiwan. As Seis Garantias são princípios de política externa promovidos pelo governo Reagan que esclareceram o Terceiro Comunicado entre a China e os EUA e são vistos como um revés significativo para as relações entre os dois lados, mas uma bênção para a potencial “independência de Taiwan”.

De acordo com Blaauw, até 2016, o projeto de lei dos EUA expressaria que a pedra angular da política EUA-Taiwan era a Lei de Relações com Taiwan e os três Comunicados Conjuntos EUA-China. A FAPA se opõe ao princípio ‘One China‘ incorporado nos três comunicados conjuntos e pressionou o Congresso dos EUA a adicionar as “Seis Garantias” como um contrapeso em sua Legislação das Seis Garantias de 2016.













Também é provável que a FAPA tenha contribuído para a criação do Taiwan Caucus no Congresso. O Caucus foi lançado em 2002 pelo congressista Steve Chabot e outros e foi a maior organização de membros do Congresso no Congresso dos EUA, com 229 membros no último Congresso. Além disso, a FAPA esteve envolvida na aprovação da Lei de Viagens de Taiwan de 2018, que permite que altos funcionários dos EUA visitem a região desde 2004.

A FAPA também liderou ou participou de cinco grandes campanhas de lobby: pedindo que Taiwan se juntasse à Organização Mundial da Saúde (OMS), desafiando o princípio ‘Uma China‘, o Acordo de Livre Comércio EUA-Taiwan, a confirmação do Senado do Instituto Americano em Taiwan (AIT) e renomeando o Escritório de Representação Econômica e Cultural de Taipei (TECRO) em Washington para Escritório de Representação de Taiwan (TRO).

Sobre a primeira questão, o Congresso aprovou um projeto de lei no ano passado, posteriormente assinado pelo presidente Joe Biden, que apoiava o status de observador de Taiwan na OMS. Esse projeto de lei foi pressionado pelo senador democrata Robert Menendez, presidente do Comitê de Relações Exteriores do Senado, e pelo deputado Young Kim.

Em termos de desafiar a ‘Política de Uma China‘ dos EUA e o Princípio de Uma China da China, a FAPA está continuamente e proativamente pressionando a legislação para reverter isso. Na esteira da deterioração ainda maior das relações EUA-China, a FAPA está pressionando por um Acordo de Livre Comércio EUA-Taiwan que, acredita, ajudará a reduzir a dependência da ilha do continente e, assim, liberá-la da pressão inadvertida sobre o poder de decisão de Pequim.

A FAPA também pressionou o presidente dos Estados Unidos a nomear o Diretor do AIT com o conselho e consentimento do Senado. Isso porque o diretor da AIT funciona como embaixador oficioso em Taiwan, e a FAPA defende que esse funcionário deve ser tratado como qualquer outro embaixador. Sem esse processo, isso significa que a condição de Estado de Taiwan não é totalmente reconhecida. Essa questão foi abordada em um projeto de lei intitulado Taiwan Envoy Act, promovido pela FAPA, que só foi apresentado em 2020 pelo deputado Steve Chabot, cofundador do Taiwan Caucus.

Finalmente, a FAPA deseja renomear TECRO para TRO, essencialmente criando uma embaixada formal de Taiwan em Washington, DC. Alguns outros países, nomeadamente a Lituânia, já o fizeram e viram as suas relações com Pequim degradadas e o seu comércio sofrer um golpe absolutamente esmagador. Esta seria uma enorme linha vermelha para a China em seu relacionamento já instável com os EUA – mas a FAPA parece não apenas não se importar, mas mal pode esperar para ver as faíscas voarem.