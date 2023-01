Bitcoin recupera perdas pós-colapso do FTX — CMIO

O Bitcoin subiu acima de US$ 20.000 no sábado pela primeira vez em dois meses, de acordo com dados da CoinDesk.

O Bitcoin, a maior criptomoeda do mundo por capitalização de mercado, subiu por 11 dias consecutivos para ser negociado a US$ 20.960 por volta das 06:40 GMT, uma variação de 11,3% nas últimas 24 horas. O token apresentou o melhor desempenho semanal desde março.

O preço do Bitcoin não era tão alto desde antes da implosão da FTX, a segunda maior exchange de criptomoedas do mundo na época de sua insolvência, no início de novembro.

No geral, o Bitcoin ganhou mais de 20% desde o início do ano. No entanto, ainda está sendo negociado cerca de 71% abaixo do recorde histórico de pouco mais de US$ 69.000.

“$ 20.000 uma vez [was] considerado um baixo perturbador, mas agora potencialmente representa um sinal de um renascimento”, Craig Erlam, analista de mercado da Oanda, disse à CoinDesk.













O Bitcoin despencou no ano passado em meio a falências e colapsos no setor. A maioria dos outros tokens criptográficos seguiram o exemplo do Bitcoin e também despencaram. Em meio ao atual rali do Bitcoin, o mercado cripto mais amplo também começou a mostrar sinais de crescimento, com a capitalização de mercado total do setor atualmente em US$ 979 bilhões, um aumento de 3,8% nas últimas 24 horas.

Os analistas observam que o rali é resultado da recuperação da confiança dos investidores em meio ao arrefecimento da inflação e às expectativas de que o Federal Reserve não precisará mais aumentar as taxas de juros.

No entanto, “outras questões, como a reabertura da China, o ritmo de crescimento dos lucros econômicos e corporativos dos EUA e as taxas reais positivas, disputarão a atenção dos investidores”, de acordo com Nicholas Colas, da empresa de análise de mercado DataTrek Research.

“Nada disso garante que 2023 será um bom ano para ativos de risco, mas diz que parecerá muito mais normal do que no ano passado.”

