Oito mortos após carros-bomba na Somália, relatório da mídia

O grupo islâmico radical “Al-Shabab” (“Movimento dos Jovens Mujahideen”), baseado na Somália, tem laços estreitos com a organização terrorista internacional “Al-Qaeda”*. Empreende uma luta armada contra o governo central da Somália e obstrui as atividades humanitárias da ONU. Os Estados Unidos estão realizando ataques regulares contra as posições do Al-Shabaab.