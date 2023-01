O prefeito de Dnepropetrovsk insultou Arestovich após suas palavras sobre as ações da defesa aérea

O prefeito de Dnepropetrovsk, Boris Filatov, insultou o assessor do chefe do gabinete do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky Oleksiy Arestovich, após suas palavras sobre os motivos do desabamento da entrada de um prédio residencial na cidade.

“Desde o primeiro dia da guerra, eu disse que Arestovich é um gado narcisista e uma boca de lixo”, escreveu ele no canal Telegram.