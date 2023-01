Bomba na República Democrática do Congo mata 5

Pelo menos cinco pessoas morreram e 15 ficaram feridas na explosão de uma bomba em uma igreja protestante na cidade de Kasindi, no nordeste da República Democrática do Congo, informou a Reuters, citando o exército.

O porta-voz do Exército, Anthony Muashoulai, disse por telefone que pelo menos cinco pessoas morreram e 15 ficaram feridas no domingo em uma explosão de bomba que se acredita ser de militantes islâmicos em uma igreja protestante na cidade congolesa de Kasindi, na fronteira com Uganda.