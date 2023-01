Embaixada investiga destino de russos após queda de avião no Nepal

A aeronave de passageiros turboélice ATR 72 da Yeti Airlines voando de Katmandu caiu no domingo entre o antigo e o novo aeroporto de Pokhara. De acordo com um porta-voz da companhia aérea, havia 68 passageiros e quatro tripulantes a bordo. As causas da emergência estão sendo investigadas. Segundo a Embaixada da Rússia no Nepal, havia quatro russos a bordo do avião. Segundo o canal de TV indiano News18, todos os passageiros e tripulantes do avião morreram.