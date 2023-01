Estado de emergência declarado no Peru em meio a protestos mortais – CMIO

A medida foi imposta em meio à agitação em curso sobre a destituição do ex-presidente Pedro Castillo

O governo peruano decretou estado de emergência em várias províncias em uma tentativa de conter os violentos protestos antigovernamentais. O país sul-americano vive uma agitação desde o início de dezembro de 2022, quando o presidente Pedro Castillo foi destituído do cargo e preso por acusações de corrupção.

Os partidários do ex-presidente, que afirmam que a deposição foi um golpe, têm saído às ruas e se confrontado com as forças de segurança desde então. Castillo negou qualquer irregularidade, insistindo que sua remoção foi orquestrada por seus oponentes políticos.

O decreto que introduz o estado de emergência foi publicado no jornal diário oficial do Peru, Diario Oficial El Peruano, na noite de domingo.

O decreto entrou em vigor no dia 15 de janeiro e terá duração de trinta dias. Abrange três regiões, três províncias e um distrito, principalmente no sul do país. A capital Lima e arredores estão entre eles. Cinco grandes rodovias também foram incluídas na medida.













Onde vigora o estado de emergência, a Polícia Nacional do Peru foi encarregada de manter a ordem com o apoio dos militares.

De acordo com o decreto, os moradores locais estão proibidos de se reunir em grupos, enquanto as forças de segurança podem detê-los, se julgarem necessário, e também podem entrar e revistar as residências.

Além disso, foi imposto toque de recolher das 20h às 4h durante dez dias no departamento de Puno, no sul. As restrições foram impostas depois que confrontos violentos deixaram 18 mortos na região. Algumas exceções estão previstas para a compra de alimentos ou para procurar cuidados médicos, enquanto os trabalhadores em várias profissões críticas também podem circular livremente.

Na sexta-feira, a presidente Dina Boluarte pediu desculpas à nação pela violência que já matou 47 pessoas.

Ela insistiu, no entanto, que não renunciará e afirmou “provocadores estrangeiros e infiltrados” pode ter desempenhado um papel na agitação mortal.