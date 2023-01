Mercado de gás permanecerá volátil por anos – Catar – CMIO

Os esforços de diversificação ajudarão, mas o gás russo acabará retornando à Europa, diz o ministro da Energia

Os mercados globais de gás natural permanecerão instáveis ​​nos próximos anos devido à escassez de oferta em meio ao aumento da demanda, disse o ministro da Energia do Catar e chefe da QatarEnergy, Saad Al Kaabi, em uma conferência do Atlantic Council em Abu Dhabi no sábado.

De acordo com Al Kaabi, apesar da atual queda nos preços do gás na Europa devido ao clima ameno, a região provavelmente terá dificuldades para reabastecer os estoques de gás para o próximo inverno, devido à quase ausência de suprimentos da Rússia.

“Será uma situação volátil por algum tempo. Estamos trazendo muito gás para o mercado, mas não é o suficiente… Felizmente [the EU] não teve uma demanda muito alta de gás devido ao clima mais quente. A questão é o que vai acontecer quando eles quiserem reabastecer seus estoques no próximo ano,” afirmou, acrescentando que não espera que nenhum volume adicional de gás entre no mercado até pelo menos 2027.

Al Kaabi acredita que, apesar dos esforços para diversificar o abastecimento, os países europeus acabarão voltando ao gás russo devido à falta de fontes alternativas.

“O gás russo retornará à Europa quando a Rússia e a UE de alguma forma conseguirem resolver a situação, embora o [European] os países provavelmente tornarão suas fontes de hidrocarbonetos mais diversificadas e deixarão de depender 100% da Rússia… Mas o gás russo está voltando, na minha opinião, para a Europa e será um grande benefício para o setor de gás e para todo o mercado europeu , e ajudar a estabilizar os preços,” ele disse.













Os preços do gás na Europa dispararam no ano passado após o lançamento da operação militar russa na Ucrânia e as subsequentes sanções ocidentais contra Moscou. Até 2022, a Rússia era o maior fornecedor de gás da região, mas agora as entregas diminuíram bastante, e a situação foi agravada por um incidente em setembro que tornou inoperável o gasoduto Nord Stream 1, uma importante rota para entregas de gás russas.

O aumento dos preços diminuiu no final do ano em meio ao aumento das importações de gás natural liquefeito (GNL) de países como o Catar e ao clima relativamente quente. No entanto, os preços permanecem muito acima das médias históricas e os analistas dizem que podem subir novamente assim que a China reabrir totalmente sua economia após os bloqueios da pandemia, aumentando a demanda global.

