Trump Organization recebeu multa máxima por fraude – CMIO

A empresa imobiliária do ex-presidente foi considerada culpada em 17 acusações no mês passado

A corporação imobiliária do ex-presidente Donald Trump foi condenada a pagar a multa máxima de US$ 1,6 milhão por um juiz de Nova York. A organização homônima de Trump foi condenada no mês passado por 17 acusações, incluindo conspiração, fraude fiscal e falsificação de registros comerciais.

A penalidade foi aplicada pelo juiz da Suprema Corte de Nova York, Juan Merchan, na sexta-feira. Ao atribuir a multa máxima permitida pela lei, Merchan ficou do lado da promotoria, que argumentou que a Trump Organization se envolveu em “de longo alcance e descarado” fraude.

Duas das subsidiárias da Organização Trump – Trump Corporation e Trump Payroll Corporation – foram consideradas culpadas no mês passado por ajudar executivos a evitar impostos entre 2005 e 2021, oferecendo-lhes “fora dos livros” benefícios como aluguel de apartamentos de luxo, mensalidades de escolas particulares e aluguel de carros, que não foram declarados ao fisco.













Enquanto as empresas se declararam inocentes, o ex-diretor financeiro da Organização Trump, Allen Weisselberg, fez um acordo judicial em troca de seu testemunho. Weisselberg alega que sonegava impostos municipais, estaduais e federais sobre aproximadamente US$ 1,76 milhão em receita e que a Trump Organization pagava seu aluguel e contas de serviços públicos com dinheiro da empresa como “compensação indireta” por seu trabalho.

Donald Trump não foi acusado de nenhum delito, nem o ex-presidente testemunhou durante o julgamento. O advogado de defesa Michael van der Veen disse em sua declaração final que o júri “não ouvi nenhuma evidência neste caso de que o Sr. Trump ou qualquer um de seus filhos estivessem cientes de algo impróprio.”

No entanto, os advogados de Trump viram o julgamento como uma tentativa de manchar o nome do candidato republicano, que entrou oficialmente na corrida de 2024 à presidência em novembro.

“Nova York se tornou a capital mundial do crime e assassinato, mas esses promotores politicamente motivados não vão parar por nada para pegar o presidente Trump e continuar a caça às bruxas sem fim que começou no dia em que ele anunciou sua presidência.” a Organização Trump disse em um comunicado. “Não fizemos nada de errado e vamos apelar desse veredicto.”