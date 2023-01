Nepal convoca reunião governamental de emergência após queda de avião

O primeiro-ministro do Nepal, Pushpa Kamal Dahal, convocou uma reunião de gabinete de emergência após a queda de um jato ATR 72 da companhia aérea local Yeti Airlines com 72 pessoas a bordo.

“Depois de lamentar o acidente, o primeiro-ministro Dahal instruiu o Ministério do Interior, o pessoal de segurança e todas as agências governamentais a realizar operações de resgate eficazes”, informou Pardafas, citando um comunicado do gabinete do Nepal.