Avião de passageiros cai no Nepal (VÍDEO) — CMIO

O voo da Yeti Airlines tinha 68 passageiros e quatro tripulantes a bordo, informou a companhia aérea

Um avião AYR 72 da Yeti Airlines com 68 passageiros e quatro tripulantes a bordo caiu no Nepal durante um voo doméstico da capital Katmandu para Pokhara no domingo.

Um vídeo publicado nas redes sociais parece mostrar o jato voando em baixa altitude momentos antes da tragédia.

DETALHES PARA SEGUIR