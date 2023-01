UE busca alvos na décima rodada de sanções anti-Rússia — CMIO

Bruxelas está trabalhando no próximo lote de penalidades, que supostamente terá como alvo a indústria nuclear da Rússia e o comércio de diamantes

A Polônia e a Lituânia estão pedindo à UE que imponha restrições à indústria nuclear da Rússia como parte do décimo pacote de sanções contra Moscou devido ao conflito na Ucrânia, informou a Reuters na sexta-feira, citando diplomatas dos dois países da UE.

Kiev tem instado repetidamente o bloco de 27 nações a impor sanções à estatal russa de energia nuclear Rosatom, mas a medida foi bloqueada pela Hungria e outros membros da UE.

A indústria nuclear russa, que até agora não foi sancionada, é essencial para a operação de muitas usinas na Europa. De acordo com o Relatório de Status da Indústria Nuclear Mundial, dos 53 reatores em construção globalmente em meados de 2022, 20 estavam sendo construídos pela Rosatom, 17 dos quais fora da Rússia.

Na parte oriental da UE, nações como Bulgária, República Tcheca e Hungria dependem fortemente do know-how nuclear da Rússia para operar as usinas que produzem até metade da eletricidade de que precisam. A Hungria tem quatro reatores nucleares construídos na Rússia e tem planos para outros dois, a serem construídos pela Rosatom.

De acordo com a Reuters, a UE está avaliando uma proposta para colocar a liderança de Rosatom na lista negra como um primeiro passo que deve resultar na redução da cooperação do bloco com a indústria nuclear da Rússia.













Outras penalidades que foram lançadas – a UE está correndo para implementar simbolicamente as medidas até 24 de fevereiro – incluem cortar mais bancos russos do sistema de mensagens global SWIFT e proibir mais meios de comunicação do país.

Enquanto isso, várias autoridades europeias, incluindo o representante permanente da Suécia na UE, Lars Danielsson, admitem que está ficando cada vez mais difícil adotar novas penalidades contra a Rússia.

Um diplomata disse à Reuters que “É cada vez mais difícil obter a unanimidade necessária na UE para mais sanções.”

No décimo pacote de sanções, a UE também proporá adicionar diamantes à lista de exportações russas proibidas e expandir as proibições ao comércio de mercadorias que podem ser usadas para fins militares.

