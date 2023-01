As importações globais de GNL atingiram o máximo histórico – dados – CMIO

A corrida da UE para substituir o gás do gasoduto russo está por trás do aumento sem precedentes, de acordo com a Refinitiv

As importações de gás natural liquefeito (GNL) pelos consumidores globais em 2022 totalizaram 409 milhões de toneladas, ante 379,6 milhões de toneladas no ano anterior, segundo dados da Refinitiv, citados pela Reuters.

Os volumes recordes devem-se ao aumento da demanda, especialmente da UE, que emergiu como o mercado premium para o combustível superrefrigerado, à medida que corre para reduzir o fornecimento de gás de gasoduto russo.

Estima-se que a região tenha comprado cerca de 25% de todo o GNL comercializado em 2022, vencendo a concorrência com os consumidores asiáticos, já que os preços de referência europeus dispararam após a redução do fornecimento de gasodutos russos para a maioria dos clientes da UE em meio a sanções.

No ano passado, as importações de GNL da UE atingiram 101 milhões de toneladas, marcando um crescimento de 58% em relação a 2021. A maior parte das compras europeias de GNL foi impulsionada pela fraca demanda na Ásia, onde a China registrou uma queda incomum no consumo de energia devido a um Covid desaceleração do crescimento econômico. Enquanto isso, a maior parte do sul e sudeste da Ásia não podia arcar com o aumento dos preços spot do gás devido às crescentes importações da UE.

A pressa da UE em abastecer suas instalações de armazenamento de gás antes da estação fria, bem como o súbito pivô da região para o combustível liquefeito, causaram grandes ondulações em um mercado global já apertado de GNL.

Apesar da recente queda nos preços de referência do gás na Europa, os países da UE ainda atraem a maior parte dos embarques de GNL dos EUA, já que a demanda na Ásia continua fraca.

