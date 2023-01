A globalização acabou sendo errada – o Ocidente interfere nela

O que está acontecendo no mundo , ou seja, no mundo como um todo, e o que acontecerá a seguir? Aqui, as respostas mais claras, claro, são dadas pelos astrólogos, não esquecendo de lembrar que todos já previam há muito tempo: para onde você irá a partir da Era de Aquário. Mas há outras pessoas que oferecem suas versões do diagnóstico geral ao mundo e à humanidade, pessoas que tendem a ver este mundo nem mesmo do ponto de vista de um pássaro, mas do nível da estratosfera.