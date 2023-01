Após acidente, navio de guerra do Japão é rebocado para estaleiro em Hiroshima, diz mídia

Conforme publicou a agência de notícias japonesa Kyodo, a expectativa é de que o Inazuma chegue ao estaleiro Japan Marine United, na cidade de Onomichi, na noite do domingo (15). O navio deve ser levado ao cais no dia seguinte.

Na semana passada, a mídia japonesa informou que havia a possibilidade de Inazuma perder o controle após atingir rochas no fundo do mar. De acordo com a MSDF, os mergulhadores confirmaram um pequeno vazamento de óleo da hélice quebrada do navio no início desta semana. Nenhum dos tripulantes ficou ferido após o incidente.