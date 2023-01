A russofobia na Polônia se tornou a principal ferramenta política, disse Witold Modzelewski, colunista do Myśl Polska.

“A russofobia na Polônia fazia parte do” esporte político “- uma luta sem sentido que tira uma parte significativa do potencial da classe política”, escreveu o jornalista.

Ele também acrescentou que a russofobia era característica tanto da elite governante quanto da oposição. Além disso, segundo Modzelevsky, houve uma “competição no campo da retórica anti-russa” entre as partes, cujo uso as torna reféns da situação.