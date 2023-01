Mais documentos confidenciais encontrados na residência de Biden – CMIO

O advogado do presidente descobriu cinco arquivos secretos adicionais ao coletar um item divulgado anteriormente

Um advogado da Casa Branca disse no sábado que descobriu cinco páginas de informações classificadas na casa do presidente dos EUA, Joe Biden, em Delaware, dias depois de afirmar que três arquivos separados de documentos secretos foram encontrados em endereços ligados ao presidente.

Em uma declaração aos repórteres, Richard Sauber disse que viajou para a casa de Biden na quinta-feira para coletar uma única página de informações confidenciais de dentro da casa quando encontrou “cinco páginas adicionais com marcas classificadas” ao lado dele.

Funcionários do Departamento de Justiça que acompanhavam Sauber instantaneamente tomaram posse dos documentos, acrescentou.

Além das descobertas dentro da casa de Biden, Sauber também admitiu esta semana que a equipe jurídica de Biden encontrou documentos confidenciais em um escritório do Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement – ​​um think tank afiliado à Universidade da Pensilvânia – e na garagem da casa de Biden.













Ambas as descobertas foram feitas em novembro. Datados da época de Biden como vice-presidente, os documentos do Biden Center incluíam informações confidenciais sobre a Ucrânia, o Irã e o Reino Unido, informou a CNN na terça-feira.

O procurador-geral Merrick Garland, nomeado e aliado do presidente, anunciou na sexta-feira que havia nomeado um procurador especial para investigar o tratamento dos documentos por Biden. Em novembro, Garland nomeou um advogado especial para investigar o suposto manuseio incorreto de arquivos confidenciais pelo ex-presidente Donald Trump, depois que uma operação do FBI na propriedade de Mar-a-Lago de Trump em agosto revelou centenas de documentos do governo.

Trump afirma que desclassificou os arquivos antes de removê-los da Casa Branca em 2021. Antes que seus próprios estoques privados de arquivos confidenciais fossem encontrados, Biden ligou para Trump “totalmente irresponsável” pelo incidente de Mar-a-Lago.