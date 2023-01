Tiroteio fora de igreja de Londres fere quatro – CMIO

Uma menina de sete anos e três mulheres ficaram feridas em um tiroteio perto de uma igreja no centro de Londres que estava realizando um funeral no momento do ataque.

A polícia foi chamada ao local do lado de fora da Igreja Católica Romana de St. Aloysius, localizada perto da estação ferroviária de Euston, no bairro de Camden, em Londres, por volta das 13h30 do sábado. Tiros foram aparentemente disparados de um veículo em movimento nas proximidades da igreja, e o veículo fugiu do local, de acordo com um comunicado do Serviço de Polícia Metropolitana. filial de Camden.

A menina de sete anos foi levada para um hospital próximo com ferimentos desconhecidos antes que os policiais chegassem ao local. Uma mulher de 48 anos foi hospitalizada com “lesões que podem mudar a vida”, disse a polícia. As outras duas vítimas, de 41 e 54 anos, sofreram ferimentos que não foram considerados fatais.

Nenhuma prisão foi feita e os detetives pediram às pessoas com imagens de vídeo do incidente ou câmeras de circuito fechado na área que entrem em contato com a polícia. As pessoas foram evacuadas da igreja por uma entrada lateral, informou a BBC.

O crime violento em Londres aumentou constantemente nos últimos anos. A cidade tem cerca de 200 gangues ativas, que são as principais responsáveis ​​pela violência entre adolescentes, informou a Sky News em novembro de 2021. Euston tem cerca de 400 crimes relatados por 1.000 residentes anualmente, de acordo com dados da polícia, mais que o triplo da taxa de Londres como um todo. .