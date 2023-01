Ministro adormece durante entrevista ao vivo na TV (VÍDEO) — CMIO

Um funcionário romeno aparentemente cochilou ao ser questionado sobre os efeitos da crise na Ucrânia

Uma entrevista ao vivo na televisão romena sobre os efeitos locais do conflito em andamento na Ucrânia saiu dos trilhos depois que o ministro da agricultura do país, Petre Daea, aparentemente adormeceu enquanto o apresentador fazia uma pergunta.

Videoclipes postados no sábado nas mídias sociais mostram um trecho da entrevista, que apareceu na Antena 3 CNN, o parceiro romeno de notícias da gigante americana de notícias a cabo CNN. Com dois co-apresentadores assistindo, o âncora supostamente pergunta a Daea por telefone sobre as consequências negativas da crise na Ucrânia para os agricultores romenos. Enquanto ela faz uma pausa para ouvir a resposta dele, um aparente ronco pode ser ouvido do outro lado da linha.

A entrevistadora rapidamente tenta se ajustar na hora, dizendo que vai tentar se reconectar com o ministro da Agricultura, como se a ligação deles tivesse sido cortada. Os dois co-apresentadores do estúdio parecem reprimir o riso, enquanto um cobre a boca e o outro sorri sem jeito e olha para baixo.

Daea, 73, foi nomeado ministro da agricultura em julho passado, depois que seu antecessor renunciou em meio a acusações de corrupção. Ele teve duas passagens anteriores pelo cargo, em 2004 e de 2017 a 2019.

Embora qualquer humor em sua última entrevista na televisão provavelmente não tenha sido intencional, Daea tem uma reputação de comentários e piadas pitorescos. Por exemplo, ele se manifestou contra os esforços para promover insetos comestíveis dizendo: “Não coma farinha de grilo. Deixe-os cantar onde quer que estejam. Comemos o que comemos: sarmale, salsichas e ovos. Você não vai substituir os ovos de galinha por vermes.” Ele também se comparou a um painel fotovoltaico, dizendo que carrega do sol, “e à noite, tem energia do dia.”