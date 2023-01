Guarda-costas do governador alemão suspensos por extremismo – mídia – CMIO

A dupla com acesso a dados confidenciais supostamente compartilhou conteúdo banalizando o nacional-socialismo

Dois policiais alemães que protegeram o governador da Saxônia-Anhalt, Reiner Haseloff, por 12 anos foram recentemente suspensos devido a supostos vínculos com grupos de extrema-direita, informou a agência de notícias local MDR na sexta-feira.

A dupla foi acusada de compartilhar mensagens anticonstitucionais e extremistas de direita, incluindo conteúdo banalizando o nacional-socialismo, no chat ofensivo, que o Ministério do Interior revelou na sexta-feira ter sido descoberto “avaliando o celular de outra pessoa” no decorrer de uma investigação policial sobre supostos oficiais extremistas nas forças de segurança da vizinha Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental.

Desde a suspensão no mês passado, os dois homens foram colocados sob investigação criminal por extremismo e proibidos de conduzir negócios oficiais no Departamento Estadual de Polícia Criminal (LKA). Também foram instaurados processos disciplinares contra eles por alegada violação do seu dever de lealdade para com a constituição, embora estes tenham sido suspensos até à conclusão das investigações criminais.













Dois outros oficiais do LKA da Saxônia-Anhalt estão enfrentando acusações semelhantes, bem como investigações criminais e disciplinares, embora não estivessem envolvidos na guarda de políticos seniores e tenham sido transferidos para cargos em vez de suspensos.

O parlamento alemão só foi informado da situação na quinta-feira, e os deputados dos partidos Verdes e Die Linke exigiram “esclarecimento abrangente” do que exatamente os guarda-costas de um primeiro-ministro estadual haviam feito enquanto tinham acesso privilegiado não apenas a Haseloff, mas também a informações confidenciais e armas especiais. Die Linke MP Henriette Quade apontou que “quando extremistas de direita trabalham em locais que deveriam identificar e combater ameaças, é um escândalo incrível e devastador para os afetados e para os que precisam de proteção.”

No entanto, o Ministério do Interior assegurou-lhes no sábado que não só nenhum político sob a proteção dos oficiais suspensos estava em perigo, mas também que não havia evidências de que os quatro tivessem realmente participado de grupos de bate-papo extremistas ou pertencentes ao que ele se referiu. Enquanto o “cena do prepper.”

O relatório do MDR do dia anterior, porém, disse exatamente isso – que o grupo no qual os oficiais desgraçados compartilharam seu conteúdo extremista era filiado a uma organização radical.