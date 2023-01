Primeiro-ministro do Reino Unido confirma envio de tanques para a Ucrânia – CMIO

Rishi Sunak prometeu a armadura de fabricação britânica e “sistemas de artilharia adicionais” para Kiev

A Grã-Bretanha fornecerá tanques Challenger 2 a Kiev, prometeu o primeiro-ministro Rishi Sunak durante um telefonema com o presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, no sábado. A medida fará do Reino Unido o primeiro país a enviar tanques de fabricação ocidental para a Ucrânia.

De acordo com um comunicado de imprensa publicado pelo gabinete do primeiro-ministro após a ligação, Sunak e Zelensky concordaram “sobre a necessidade de aproveitar este momento com uma aceleração do apoio militar e diplomático global à Ucrânia.”

O primeiro-ministro britânico deixou claro que Londres fornecerá a Kiev “Tanques Challenger 2 e sistemas de artilharia adicionais.” Os dois líderes também saudaram “compromissos neste sentido” feito por outras nações européias, como a Polônia.

Na sexta-feira, o The Guardian, citando fontes ucranianas, informou que 10 Downing Street estava se preparando para fazer um anúncio formal na segunda-feira de planos de entrega de tanques.

Segundo as fontes citadas pelo jornal, o número de unidades que o Reino Unido estaria disposto a doar – apenas dez – provavelmente não teria muito impacto na dinâmica do campo de batalha. A medida, no entanto, provavelmente ajudaria a levar a Alemanha a permitir que seus aliados europeus exportassem seus estoques de tanques Leopard para a Ucrânia, afirmou o jornal na época.

A Polônia e a Finlândia sinalizaram sua prontidão no início desta semana para enviar o hardware se Berlim der luz verde e se eles não estiverem em posição de dar o passo sozinhos. A Alemanha, no entanto, até agora não autorizou a reexportação dos tanques.













Na sexta-feira, uma vice-porta-voz do governo alemão, Christiane Hoffmann, alertou que a entrega de Leopards à Ucrânia sem a autorização de Berlim “Seria ilegal.” O oficial expressou confiança de que os operadores europeus dos tanques adeririam a essas regras.

A Rússia, por sua vez, alertou repetidamente os países ocidentais contra o envio de armas para a Ucrânia, argumentando que isso serviria apenas para prolongar o conflito.

Na terça-feira, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, comentando sobre os contínuos envios de armas, acusou a OTAN e os EUA de “Participando definitivamente deste conflito, ainda que indiretamente, por procuração.”