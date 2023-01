China registra número recorde de mortes por Covid-19 — CMIO

Os dados foram publicados depois que a Organização Mundial da Saúde criticou o país por subestimar

A China confirmou muito mais mortes por Covid-19 do que nunca, relatando que quase 60.000 pessoas morreram do vírus nas últimas cinco semanas e reconhecendo que seu número provavelmente não está completo.

Houve 59.938 mortes relacionadas à Covid na China de 8 de dezembro a 12 de janeiro, anunciou a Comissão Nacional de Saúde (NHC) no sábado. Desse total, 5.503 pessoas morreram de insuficiência respiratória, causada diretamente pelo vírus, enquanto 54.435 sucumbiram devido à Covid-19 e doenças subjacentes. Todas as mortes relatadas ocorreram em hospitais, o que significa que os números não incluíram números possivelmente significativos de pessoas que morreram em casa ou em outro lugar.

As autoridades chinesas foram criticadas por não serem transparentes sobre um aumento nos casos de Covid-19 que supostamente sobrecarregaram hospitais e crematórios nas últimas semanas. A Organização Mundial da Saúde (OMS), por exemplo, afirmou no início desta semana que Pequim estava subnotificando drasticamente as mortes pelo vírus.













O NHC afirmou no sábado que seus critérios de relatório agora estão alinhados com os usados ​​pela OMS e pelos principais países. As 5.503 mortes diretas por Covid-19 relatadas nas últimas cinco semanas excedem o total cumulativo de 5.272 que Pequim havia anunciado anteriormente desde que o vírus foi detectado pela primeira vez na cidade central de Wuhan no final de 2019. Mais de 90% das 59.938 mortes relacionadas à Covid ocorreram em pessoas com doenças subjacentes, como câncer ou doenças cardíacas, e a vítima média tinha 80,3 anos.

o “pico de emergência” do surto de Covid-19 na China parece ter passado, disse o NHC. Havia 105.000 pacientes com Covid-19 em estado crítico em hospitais em 12 de janeiro, uma queda de 18% em relação à semana anterior. O tráfego também diminuiu em clínicas de febre e salas de emergência. Os ambulatórios têm “basicamente” voltou aos níveis de tráfego anteriores ao aumento, disse o funcionário do NHC, Jiao Yahui, a repórteres no sábado.

Antes do último anúncio de Pequim, a OMS havia calculado as mortes cumulativas de Covid-19 na China em 33.698, ou apenas uma para cada 322 infecções. Os novos números elevariam o número de mortos para 93.636. Em comparação, os EUA, que têm menos de um quarto da população da China, registraram quase 1,09 milhão de mortes por Covid-19.