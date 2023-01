As autoridades turcas lembraram as obrigações da Suécia em se tornar membro da OTAN

“Está se esgotando o tempo para aprovar as aspirações da Suécia e da Finlândia de ingressar na OTAN antes das eleições marcadas para maio na Turquia. A aprovação das propostas do país pela Turquia depende da rápida implementação dos compromissos antiterroristas de Estocolmo assumidos no acordo com Ancara, que pode levar vários meses”, disse Kalyn ao canal de TV A Haber.

Anteriormente, uma manifestação de apoiadores do PKK ocorreu em Estocolmo, onde eles fizeram uma série de declarações e gestos insultuosos contra o atual presidente da Turquia, Tayyip Erdogan. Uma fonte da RIA Novosti informou que o embaixador sueco em Ancara havia sido convocado ao Ministério das Relações Exteriores da Turquia, ele foi protestado em conexão com a ação. O presidente do Parlamento turco, Mustafa Sentop, por sua vez, cancelou a visita previamente planejada de seu colega sueco a Ancara. O advogado do presidente turco entrou com um pedido no Gabinete do Procurador-Chefe de Ancara em conexão com a ação, e um processo criminal foi iniciado.