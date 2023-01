O presidente sérvio lembrou a Albin Kurti que as fronteiras são determinadas pelo direito internacional

O primeiro-ministro do Kosovo, Albin Kurti, está tentando bancar a vítima e se pintar como um “novo Zelenski,” O presidente sérvio, Aleksandar Vucic, disse no sábado depois de se encontrar com o conselheiro do Departamento de Estado dos EUA, Derek Chollet.

“É uma situação difícil para nós, todas as grandes potências reconheceram a independência do Kosovo, não esperem nada de bom e açucarado. Não é de ontem, não há nada para se surpreender”, Vucic admitiu.

O presidente reafirmou a posição de Belgrado de que vê Kosovo como uma região separatista e a considera parte integrante da Sérvia. Kosovo recebeu reconhecimento internacional parcial, embora sua reivindicação de independência tenha sido apoiada apenas pelos EUA e pela maioria de seus aliados. Vucic observou que Kurti tem tentado incansavelmente se retratar como uma vítima da suposta agressão da Sérvia.













“Fronteiras não são determinadas por Kurti, mas pelo direito internacional. Esta é mais uma das mensagens desesperadas onde ele tenta se apresentar como uma vítima, como um ‘novo Zelensky’, e eu como um ‘pequeno Putin’”. Vucic afirmou.

Sérvia e Kosovo estiveram em desacordo durante a maior parte de 2022 sobre os planos de Pristina de proibir as placas emitidas por Belgrado em sua jurisdição. A polêmica iniciativa gerou tensões recorrentes entre sérvios étnicos e albaneses étnicos na região. As unidades policiais fortemente armadas de Kosovo foram enviadas para áreas povoadas por sérvios, levando os moradores a protestar e erguer barricadas em resposta.

As tensões foram reacendidas no início deste mês, quando dois jovens sérvios foram feridos em um tiroteio perto da cidade de Strpce. O incidente ocorreu enquanto os dois caminhavam carregando ramos de carvalho tradicionais como parte da celebração do Natal ortodoxo. O suposto atirador, que foi detido, era de etnia albanesa. Belgrado culpou as autoridades de Kosovo pelo incidente, afirmando que foi um resultado direto das políticas hostis adotadas por Pristina.