Consertar os oleodutos sabotados e retomar as importações da Rússia seria mais barato do que comprar GNL, disse o governador da Saxônia

O governador do estado alemão da Saxônia, Michael Kretschmer, pediu o reparo dos oleodutos Nord Stream sabotados, argumentando que os operadores estão ficando sem tempo antes que o link de gás vital se torne inutilizável.

Em entrevista ao Funke Media Group da Alemanha no sábado, Kretschmer disse que, embora “a questão do gás russo não está na mesa” enquanto o conflito na Ucrânia estiver em andamento, a Alemanha deve preservar a opção de “comprar algo que não seja caro gás natural liquefeito depois da guerra.”

Portanto, o consórcio russo-alemão responsável pelo Nord Stream “deve garantir que o oleoduto possa ser reparado.”

“Estamos ficando sem tempo. Se o dano não for reparado, o Nord Stream ficará inutilizável por um longo tempo.”













A Alemanha começou a importar gás russo por meio do gasoduto Nord Stream 1 em 2011, até que as entregas foram interrompidas pela Gazprom da Rússia em setembro, depois que ela disse que as sanções da UE estavam impedindo a manutenção vital. Seu gasoduto irmão, o Nord Stream 2, deveria entrar em operação este ano, mas sua certificação foi suspensa indefinidamente por Berlim em fevereiro, dias antes de a Rússia lançar sua operação militar na Ucrânia.

Ambas as linhas foram abaladas por explosões no final de setembro. A Ucrânia culpou a Rússia pelas explosões e vários líderes ocidentais sugeriram que Moscou realizou a sabotagem.

O Kremlin descartou a ideia de que iria sabotar seus próprios oleodutos – que eram fontes lucrativas de receita e influência sobre a Europa – como “estúpido.” O presidente Vladimir Putin culpou as explosões “os anglo-saxões”, um coloquialismo russo para a aliança transatlântica EUA-Reino Unido, argumentando que os EUA em particular se beneficiaram do ataque devido à sua posição como fornecedor de GNL para a Europa.

Autoridades ocidentais reconhecem em particular que a Rússia provavelmente não foi culpada pela sabotagem, de acordo com relatórios recentes.

A posição de Kretschmer no Nord Stream não é nova. Em outubro, ele declarou que, embora a Alemanha devesse buscar contratos de longo prazo de GNL “dos EUA, Catar e outros países árabes”, também deveria “usar gás da Rússia novamente” no futuro.

O governador é membro do partido CDU, da ex-chanceler Angela Merkel. Ambas as linhas do Nord Stream foram construídas sob a liderança de Merkel, mas a atual coalizão de social-democratas e verdes da Alemanha descartou um retorno ao gás russo, apesar do aumento dos preços da energia e da perspectiva iminente de “desindustrialização”.