Brinquedos de Papai Noel recheados com cocaína parados em Nova York — CMIO

Um homem do Queens é acusado de levar tijolos da droga para os EUA escondidos em brinquedos de Natal de pelúcia

O residente do Queens, Adderly Santos Familia, está em liberdade sob fiança depois que promotores federais dizem que ele foi pego tentando introduzir quase 9 kg de cocaína nos Estados Unidos escondidos em um monte de brinquedos de Papai Noel de pelúcia. Familia foi preso durante uma triagem da Alfândega e Proteção de Fronteiras (CBP) no Aeroporto JFK de Nova York no mês passado, informou o New York Post no sábado.

Familia, que voou de Punta Cana, na República Dominicana, alegou que ele estava visitando parentes lá. Os brinquedos do Papai Noel eram de seus filhos, ele teria insistido enquanto os policiais os abriam para descobrir as drogas dentro.

Mais cocaína foi encontrada no travesseiro de pescoço de Familia e no forro de sua mala, com o valor total das drogas apreendidas entre US$ 260 mil e US$ 1 milhão, segundo estimativas do Escritório de Drogas e Crime da ONU.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Traficantes são presos com drogas disfarçadas de ajuda à Ucrânia

Ele foi acusado de importação de cocaína e posse de cocaína com intenção de distribuir, crimes que podem levar até prisão perpétua mais US$ 10 milhões em multas. No entanto, ele foi libertado sob fiança de $ 100.000 no dia seguinte à sua prisão.

Em novembro, outro aspirante a contrabandista voando da República Dominicana para JFK tentou esconder US$ 450.000 em cocaína nas rodas de sua cadeira de rodas. Seu plano foi frustrado quando os oficiais da Alfândega e Proteção de Fronteiras notaram que as rodas da cadeira não estavam girando normalmente e decidiram colocá-la no raio-x da bagagem.