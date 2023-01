Destruidor da Marinha dos EUA USS Roosevelt chega à Estônia

“A Embaixada dos EUA tem o prazer de receber o USS Roosevelt no porto de Tallinn. O contratorpedeiro chegou a Tallinn em uma visita programada para reabastecimento e reabastecimento, os marinheiros também terão a oportunidade de visitar a cidade”, diz a mensagem publicada no site da embaixada. lê.

Roosevelt é um contratorpedeiro da classe Arleigh Burke equipado com o sistema de mísseis guiados Aegis. O navio recebeu o nome do presidente Franklin Roosevelt. O coração do navio é o Sistema de Armas Aegis, um sistema de radar e míssil totalmente integrado capaz de realizar simultaneamente operações de defesa contra ameaças aéreas, de superfície e subaquáticas. A tripulação do navio é de 250 pessoas, observa a embaixada.