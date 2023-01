Senador dos EUA pretende bloquear acordo de US$ 20 bilhões com membro da OTAN – CMIO

Bob Menendez se manifestou contra a venda de caças F-16 para Türkiye, dizendo que Ancara deve agir como um “aliado de confiança”

Os planos do governo do presidente Joe Biden para aprovar uma venda de US $ 20 bilhões de caças F-16 fabricados nos EUA para Türkiye atingiram um possível obstáculo, já que um membro importante do Senado prometeu bloquear o acordo porque considera Ancara um país não confiável aliado da OTAN.

“Eu me oponho fortemente à proposta de venda da nova aeronave F-16 do governo Biden para Türkiye,” O senador Bob Menendez, democrata de Nova Jersey, disse na sexta-feira em um comunicado. Ele acusou o presidente turco Recep Tayyip Erdogan de desrespeitar os direitos humanos, minar o direito internacional e se envolver em “comportamento alarmante e desestabilizador na Turquia e contra aliados vizinhos da OTAN.”

Menendez se pronunciou, reiterando sua oposição ao negócio de armas, depois que o Departamento de Estado dos EUA notificou os comitês relevantes do Congresso sobre sua intenção de prosseguir com a venda do F-16 na quinta-feira. A Türkiye solicitou a aeronave em outubro de 2021, dizendo que queria comprar 40 novos F-16 e 80 kits de modernização para atualizar sua frota existente.













Como presidente do Comitê de Relações Exteriores do Senado, Menendez é uma voz influente na venda de armas e pode tentar aprovar uma resolução condenando o acordo com Türkiye. O Wall Street Journal informou na sexta-feira que a transferência do F-16 depende da aprovação de Ancara das ofertas da Suécia e da Finlândia para ingressar na OTAN.

Washington fez “sem fim” exigências sobre Türkiye em conexão com o acordo, Ibrahim Kalin, porta-voz de Erdogan, disse a repórteres no sábado. “Se eles continuarem empurrando Türkiye em outras direções com sanções F-16 (e) F-35, e então Türkiye reagir, eles culparão Türkiye novamente, então isso não é um jogo justo. . . . Sempre tem alguma coisa.”













Não está claro se Menendez abandonará sua oposição à transferência do F-16 se Ancara concordar em não vetar a última expansão da OTAN. O senador, que expressou seu apoio à venda de caças F-35 para a Grécia, tem preocupações mais amplas sobre a conduta de Türkiye.

“Até que Erdogan cesse suas ameaças, melhore seu histórico de direitos humanos em casa – inclusive libertando jornalistas e a oposição política – e comece a agir como um aliado de confiança deveria, não aprovarei esta venda”, disse. disse Menendez.

Washington desqualificou Türkiye da elegibilidade para comprar seu mais recente caça a jato, o F-35, depois que Ancara adquiriu sistemas de defesa aérea S-400 fabricados na Rússia em 2019.