Alemanha ordena que sobrevivente do Holocausto seja institucionalizado por causa de Covid-19 – CMIO

A compositora Inna Zhvanetskaya teria se escondido para evitar que as autoridades a prendessem e a vacinassem à força.

A compositora nascida na União Soviética, Inna Zhvanetskaya, está se escondendo das autoridades alemãs depois que elas tentaram internar a sobrevivente do Holocausto de 85 anos em uma instituição mental e inoculada contra sua vontade com uma vacina contra a Covid-19, disse o jornal alemão Report24 na quinta-feira.

Políticos e juristas, incluindo Martin Sich, do partido ‘Alternativa para a Alemanha‘ (AfD), denunciaram a ordem judicial contra o compositor como uma violação da Lei Básica da Alemanha.

Enquanto uma ordem judicial autorizou a remoção forçada de Zhvanetskaya de sua casa em Stuttgart na quarta-feira, a fim de institucionalizá-la "para o bem dela", ela teria sido resgatada antes de sua visita por"ativistas amigáveis." Em um vídeo gravado de seu esconderijo, a compositora disse ao Report24 que "a música é a minha vida, e se eles tirarem a música de mim, eles tirarão a minha vida."













O advogado de Zhvanetskaya entrou com um recurso e na quinta-feira convenceu o Tribunal Distrital de Stuttgart-Bad Cannstatt a suspender a vacinação obrigatória até que seja resolvida. No entanto, ele alertou que ela ainda pode ser internada a qualquer momento.

Emitida no mês passado, a ordem autoriza o guardião de Zhvanetskaya e a equipe de apoio médico a forçar a entrada em sua casa, chamando a polícia se necessário, e então trancá-la em uma instituição psiquiátrica até dezembro de 2024, o mais tardar, para que ela possa receber duas injeções de a vacina Covid-19 que ela insistiu repetidamente que não quer.

O tratamento não consensual é justificado pelas supostas doenças físicas e mentais do compositor, que a ordem afirma incluir narcisismo, egomania, logorreia, demência, obesidade, doenças cardíacas e obsessão por música. “Ela está completamente envolvida em suas composições e tão ocupada com a música que é impossível ter uma conversa significativa com ela.”, afirma o documento.

Os conhecidos de Zhvanetskaya responderam que o vídeo que ela fez esta semana prova que ela está sã de corpo e mente. Ao admitir que o compositor era “introvertido e autista”, Mascha Orel, co-fundador de uma organização de defesa dos sobreviventes do holocausto, disse à agência alemã TKP depois de falar com Zhvanetskaya que isso era “normal para um artista altamente talentoso” mas que o guardião do compositor, no entanto, tentou institucionalizar sua acusação por anos porque ela uma vez se recusou a tomar seus remédios.

O professor austríaco Martin Haditsch argumentou que a vacinação forçada de Zhvanetskaya violaria o Código de Nuremberg, um conjunto de leis que proíbem experimentos médicos não consensuais que foi adotado durante os julgamentos de crimes de guerra nazistas que se seguiram à Segunda Guerra Mundial.