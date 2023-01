Irã executa ex-vice-ministro da Defesa – CMIO

Alireza Akbari estava trabalhando “para o serviço de inteligência do governo britânico”, disse o judiciário da República Islâmica

O Irã executou um cidadão britânico-iraniano e ex-alto funcionário de segurança, Alireza Akbari, anunciou o judiciário do país no sábado. Akbari, que serviu como vice-ministro da Defesa do Irã entre 2000 e 2008, foi preso em 2019 e condenado à morte por espionagem em nome da agência de inteligência britânica MI6.

“Alireza Akbari, que foi condenado à morte por acusações de corrupção na Terra e ampla ação contra a segurança interna e externa do país por meio de espionagem para o serviço de inteligência do governo britânico… foi executado,” disse a agência de notícias Mizan do judiciário iraniano. Akbari recebeu um total de € 1.805.000 euros, £ 265.000 e $ 50.000 por suas atividades de espionagem, observou a agência.

A execução foi seguida por medidas diplomáticas hostis de ambos os lados. Horas depois de ocorrido, o Ministério das Relações Exteriores iraniano convocou o embaixador britânico para expressar sua indignação com o suposto ataque de Londres “atos de sabotagem e atos contra a segurança nacional”.

“Em resposta às intervenções não convencionais da Grã-Bretanha, inclusive no campo da segurança nacional da República Islâmica do Irã, hoje, Simon Shercliff, embaixador deste país em Teerã, foi convocado”, disse. disse o ministério em um comunicado.

A continuação de tais ações ilegais e criminosas não pode ser tolerada de forma alguma; portanto, o governo britânico deve aceitar as consequências da responsabilidade de continuar com sua abordagem pouco ortodoxa e intervencionista.

As principais autoridades britânicas, por sua vez, condenaram a execução, com o primeiro-ministro Rishi Sunak rotulando-a de “ato insensível e covarde”.













Londres também impôs sanções pessoais ao procurador-geral do Irã pela execução de Akbari. Ao anunciar a mudança, o secretário de Relações Exteriores, James Cleverly, disse que Londres estava “responsabilizar o regime por suas terríveis violações dos direitos humanos”.

“Sancioná-lo hoje enfatiza nosso desgosto pela execução de Alireza Akbari. O procurador-geral está no centro do uso da pena de morte pelo Irã”, Inteligentemente declarado.

Os laços consistentemente frios entre Teerã e Londres aparentemente se deterioraram ainda mais nos últimos meses, após protestos em massa no Irã, desencadeados pela morte de Mahsa Amini, de 22 anos, sob custódia policial. Enquanto os críticos das autoridades iranianas insistem que ela foi morta pela polícia, Teerã afirma que sua morte foi resultado de uma condição pré-existente.

O Irã acusou repetidamente atores estrangeiros, incluindo Londres, de provocar agitação no país. Segundo Teerã, o Reino Unido desmantelou todo um “rede” alimentando os protestos que operaram “sob a orientação direta de elementos da Grã-Bretanha.”